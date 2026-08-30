Fabregas: “Mi aspetto un attaccante dal mercato. Milla è sottovalutato”

30/08/2026 | 21:04:46

Cesc Fabregas ha parlato a Dazn dopo la vittoria di Napoli: “Milla è un giocatore molto sottovalutato in Spagna, ci sono tantissimi giocatori di cui ci dimentichiamo. Ha fatto una carriera in ascesi, è arrivato adesso il suo momento di giocare in Champions. Sapete che cerchiamo di portare qui giovani con la fame, ma sono contento per lui e tanti altri. Ovviamente mi aspetto un attaccante. Douvikas non può fare sia campionato che le coppe, l’anno scorso con Morata soffrimmo tantissimo, per mesi non ci fu per infortunio. Giocare ogni tre giorni con questi ritmi non è facile. E’ una vittoria di grande valore. Ho imparato tantissimo dall’ultima partita contro il Milan, oggi abbiamo saputo leggere le tre fasi della partita. Primo tempo molto bene, nel secondo abbiamo capito che stavamo giocando contro dei campioni e abbiamo retto”.

foto x como