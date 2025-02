Fabregas: “Mi aspetto tanto dalla Fiorentina”

A pochi minuti dall’inizio della gara tra Fiorentina e Como, a parlare è stato Fabregas. Queste le sue parole ai microfoni di DAZN: “Non c’è tanto da studiare, hanno cambiato molto e giocano spesso in maniera diversa. Squadra forte e che si è rinforzata con gente di qualità. Mi aspetto molto dalla Fiorentina. L’idea è di controllare la partita, avere la palla e creare superiorità in certe fasi della partita. Ci siamo preparati bene, vediamo come va. Questo è un progetto che va da 15 mesi, con una visione e una struttura per il presente e per il futuro. La cosa più importante è fare punti oggi”.

FOTO: Instagram Como