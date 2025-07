Fabregas: “Messi al Como? Non si può mai sapere”

Durante la conferenza stampa di oggi, Fabregas ha parlato anche della presenza della moglie di Messi alla partita contro il Lille e sulla possibilità che l’attaccante possa arrivare in futuro: «Mai dire mai. Messi è stato a casa mia in vacanza, è venuto a trovare amici. Siamo molto legati, così come le nostre famiglie, mogli e figli compresi. Come ha detto anche Ludi dopo la partita, non si potrà dire che Messi non abbia mai avuto a che fare con il Como, considerando la presenza dei suoi figli. Al momento però lui si trova in America”