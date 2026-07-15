Fabregas: “Mattia è un calciatore creativo. Crediamo che le sue qualità siano perfette per il nostro sistema”

15/07/2026 | 18:21:03

Il tecnico del Como Cesc Fabregas, ha parlato ai canali ufficiali del club in occasione dell’annuncio dell’acquisto di Mattia Liberali. Queste le sue parole:

“Mattia è un calciatore creativo con eccellenti doti tecniche e sicurezza in fase di possesso. Lavora bene giocando negli spazi stretti, crea occasioni e contribuisce nell’ultimo terzo di campo. Crediamo che le sue qualità siano perfette per il nostro sistema, lavoreremo per far proseguire il suo percorso di crescita”.

Foto: X Como