Fabregas: “Livello altissimo in Serie B, la classifica è corta e possiamo risalire”

Il centrocampista spagnolo del Como, Cesc Fabregas, ha rilasciato un’intervista ai taccuini de La Gazzetta dello Sport. L’ex Barcellona, Chelsea e Arsenal, tra le altre, ha parlato del momento dei lariani. La squadra lombarda è al sedicesimo posto in Serie B con ventitré punti in ventuno gare. Le parole del calciatore: “Penso sempre in positivo. Lavoro sempre per guardare avanti. La classifica è corta, se ne vinciamo due o tre di fila siamo lì. Questa è la mia mentalità, ma è giusto anche pensare giornata dopo giornata. I tanti campioni del Mondo in Serie B? Questo la dice lunga sullo straordinario livello quest’anno. Ho parlato un po’ anche con Cannavaro dopo la partita col Benevento, è molto competente. Tecnici giovani e vincenti che fanno bene al futuro del calcio italiano, che tutti dite essere in crisi. Mi sento ancora un calciatore, ma mi accorgo che sempre più spesso mi ritrovo a pensare come un allenatore”.

Foto: Instagram Fabregas