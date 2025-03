Fabregas: “L’interesse delle big su di me? Io ora penso solo al Como”

Oggi Fabregas allenatore del Como ha toccato vari punti in conferenza stampa alla vigilia del match contro il Venezia. Ecco le sue dichiarazioni:

Su Dele Alli:

“Devo sentire la sensazione di farlo entrare, sta crescendo e sta facendo passi in avanti importanti. Lo dobbiamo guidare, prenderci cura di lui e portarlo in campo nella migliore condizione possibile”.

Sulla partita:

“Quella contro il Venezia è una partita che si deve vincere, si deve fare una grande gara. Il Venezia è forte e temibile. Dobbiamo essere pronti a giocare contro ogni avversario, essere più bravi nel calcio totale. Dobbiamo essere capaci di trovare la soluzione giusta, sempre con il nostro stile di gioco”.

Su Strefezza:

“Lui sta giocando ad alto livello, Spalletti non mi ha chiamato per questo. E’ un giocatore che è cresciuto tanto, lo scorso anno con lui siamo andati in Serie A“.

Sull’interesse delle big su Fabregas:

“Non mi preoccupa, ma ora io penso solo al Como e non ad altro. La pressione è forte, ma il focus è sulla salvezza e sul Venezia, le altre cose non mi interessano tanto”.

Foto: Como instagram