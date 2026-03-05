Fabregas: “L’Inter è il passato, ora dobbiamo pedalare. Pisacane sta facendo un grande lavoro”

05/03/2026 | 15:19:42

Cesc Fabregas ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della partita contro il Como: “Non parlo più dell’ultima partita, è già passata. Ora si mette da parte, aspettiamo quando arriva il momento. Per il Cagliari partita molto importante per noi. Noi siamo in crescita, vogliamo continuare così, con il Cagliari ultima partita di un percorso dove non ci si aspettava di giocare una partita ogni 4 giorni per 63 giorni. Non ce l’aspettavamo quando abbiamo preparato la squadra. Nove vittorie, 4 pareggi e 2 sconfitte, quella che abbiamo meritato di perdere contro la Fiorentina. Per il resto con il Cagliari mi aspetto una partita molto simile all’andata. Io conosco molto bene Pisacane, sta facendo un grandissimo lavoro al Cagliari. Speriamo di giocare con le nostre carte, proviamo a portare a casa tre punti. C’è chi recupera meglio di altri. Io devo provare chi è preparato, chi no. C’è chi ha fatto 3 partite e tutte bene invece. Io mi devo fidare dei giocatori, loro si devono prendere la responsabilità di darmi quanto serve. Poi c’è la partita, ognuna presenta un contesto diverso. Siamo in un momento della stagione dove siamo tutti stanchi, hai giocato 8 mesi e poi ci giocheremo la Coppa andando a Milano. Dobbiamo goderci il momento, ma è il momento di pedalare”.

Foto: insta fabregas