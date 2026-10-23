Fabregas: “Liberali ha una cosa piccola, ma domani non ci sarà. Kean? Forse tornerà martedì”
23/10/2026 | 15:12:25
Le parole di Cesc Fabregas in conferenza stampa: “Ci sono gli stessi infortunati dell’altro giorno. Liberali ha una cosa molto piccola, domani non penso ci sarà. Ma è una cosa piccola. Anche Kean non può esserci. Potrebbe esserci martedì, ma non posso garantirlo. Conosco bene Aquilani, ci siamo conosciuti in Serie B, abbiamo parlato una volta e ha avuto una crescita costante. Emergenza a destra? Couto ha giocato esterno contro il Sudtirol, lo ha già fatto al Girona anche, al Borussia faceva quinto tutta fascia. Dobbiamo adattarci”.
foto x como