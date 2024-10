Fabregas: “Lazio è una squadra forte, mi piacciono queste partite. Sergi Roberto? Sarà difficile averlo”

Intervenuto in conferenza stampa, il tecnico del Como, Cesc Fabregas, ha così parlato in vista della sfida contro la Lazio: “Lazio? È una squadra forte, in Italia e in Europa, di qualità e con una rosa di alto livello. C’è dietro un grande lavoro. Mi piace giocare partite così, ma bisogna essere al massimo delle nostre possibilità, sarà un bel test. Servirà per capire dove siamo arrivati nel lavoro. Dobbiamo avere l’ambizione di fare il meglio, anche soffrendo. Ci stiamo preparando bene per essere all’altezza”.

Poi ha proseguito: “Sergi Roberto se si allena domani potrebbe essere dei nostri, anche se sarà difficile: preferirei che riposasse per ripresentarlo dopo la pausa, anche perché vorrei dare un’opportunità anche agli altri giocatori. Van Der Brembt è l’unico sicuro assente: anche a lui vorrei dare un periodo di soli allenamenti”.

Infine: “Goldaniga, Da Cunha, Mazzitelli e Braunoder entreranno il gioco sicuramente nelle prossime partite. Braunoder? Mi fido di lui, lo conosco bene. E secondo me ha fatto una grande gara al posto di Sergi. Lui ha fatto bene, poi nel calcio quello che è successo ci sta. Non sono preoccupato, lui lo sa e deve stare sereno, sia se giocherà con la Lazio, sia che non giochi. Ha mentalità, e il grande calciatore deve resettare subito di testa”.

