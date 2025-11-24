Fabregas: “Lavoriamo ogni giorno per migliorare e crescere. Morata? La difficoltà è solo nella testa”

24/11/2025 | 18:27:55

Il tecnico del Como, Cesc Fabregas, ha parlato ai microfoni di DAZN a pochi minuti dal match contro il Torino. Queste le sue parole:

“Se sono soddisfatto del rendimento? Non so se dire contento o no. Noi lavoriamo ogni giorno per migliorare e crescere. Abbiamo una rosa molto giovane, con otto o nove giocatori nuovi. Abbiamo cambiato tanto e stiamo facendo dei passi avanti. Difensivamente stiamo bene e continuiamo a migliorare. Il prossimo passo sarà fare più gol. Cosa mi aspetto dai giocatori che sostituiranno Diao? Che giochino con libertà, che mostrino il loro talento, che lavorino per la squadra. Voglio che si facciano vedere, che si facciano trovare, che scendano in campo con personalità e fame di fare la differenza. Questo mi piacerebbe vederlo. Se ci siamo detti qualcosa io e Morata per affrontare il suo periodo di difficoltà? La difficoltà è solo nella testa. Se non parli di difficoltà, non ci sono difficoltà. Noi non crediamo alle difficoltà, crediamo nelle opportunità per fare bene e continuare a migliorare. Lui, a 33 anni, può ancora migliorare. Io, a 38, posso migliorare. Anche tu puoi migliorare nel tuo lavoro. Tutti possiamo migliorare in ciò che vogliamo fare. Per questo non parlo mai di partite difficili. Per noi è un’opportunità, individuale e collettiva, di fare una buona gara e provare a vincerla. Il resto non è importante”.

Foto: Instagram Fabregas