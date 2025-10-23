Fabregas: “Lavoriamo molto tatticamente, siamo cresciuti. Cuesta? È solo l’inizio, sta facendo bene”

23/10/2025 | 15:50:01

Il tecnico del Como, Cesc Fabregas, ha parlato in conferenza stampa in vista della partita contro il Parma, in programma sabato alle 15. Queste le sue parole:

“Dossena e Sergi Roberto? Tutti e due fuori, per Jesus Rodriguez sarà invece l’ultima da indisponibile. Addai penso lo lascerò a casa per la partita… ci penserò su, visti gli impegni ravvicinati. Voglio tutti pronti e disponibili. Il miglioramento in difesa? Prima ogni volta che ti calciavano in porta era gol. Io però lavoro tanto sulla fase difensiva, per concetti, atteggiamento, concetto e attitudine. Lavoriamo molto tatticamente, individualmente, siamo cresciuti. Cuesta? Carlos l’ho conosciuto quando due anni fa ho fatto il UEFA A a Londra. La prima sosta di quest’anno abbiamo parlato due ore, lui voleva sapere la mia opinione sul calcio italiano, mi è piaciuto conoscerlo. È solo l’inizio, sta facendo bene, ma il Parma è la squadra più difficile da analizzare”.

Foto: Instagram Fabregas