Fabregas: “La squadra sta bene, Diao torna domani. Morata? Speriamo tutti che possa sbloccarsi”

05/12/2025 | 15:55:26

Il tecnico del Como, Cesc Fabregas, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del match con l’Inter. Queste le sue parole:

“Le condizioni della squadra? La squadra sta bene. I ragazzi non si fanno trovare nervosi in questo tipo di partite. Sono un grande gruppo, i ragazzi di 20-21-22 anni che si mettono insieme e fanno gruppo mi divertono. Devono farmi vedere cosa possiamo fare con la squadra. Lavorano seriamente. Noi dobbiamo fare quasi la partita perfetta. Poi Sergi Roberto malato, Diao torna, Dossena è già in gruppo e fa l’80% di allenamento. Goldaniga fuori. Se quella di domani può essere la partita di Morata? Speriamo tutti che possa sbloccarsi. Se non gioca, lui sarà il primo ad essere molto contento se usciremo con una vittoria da San Siro. È importante per noi, deve fare il salto, sono convinto di quello che vedo da lui però. Ci sono giocatori che in casa fanno bene e fuori no. Dipende dal contesto della partita, dell’ambiente, la situazione dell’altra squadra. Ci sono partite in cui serve più personalità. Chi è più forte tra Napoli e Inter? Io vedo giocare l’Inter e fanno il 90% delle cose dell’anno scorso. Sono migliorati, hanno preso giocatori giovani e li inseriscono velocemente. Il Napoli è fortissimo, campioni d’Italia in carica. Noi dobbiamo andare contro l’Inter con convinzione e preparati, vincere duelli ed essere una squadra aggressiva”.

Foto: Instagram Como