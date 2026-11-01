Fabregas: “La recompra del Real su Ramon? Si è parlato per tre anni di Nico Paz ed è ancora qui con noi”

01/11/2026 | 12:25:34

Il tecnico del Como, Cesc Fabregas, ha parlato ai microfoni di DAZN a pochi minuti dal match contro il Venezia. Queste le sue parole:

“Sul Real che potrebbe esercitare la recompra su Ramon? Lui sta facendo molto bene, ogni novembre e ogni marzo è sempre così. Si è parlato per tre anni di Nico Paz ed è ancora qui con noi, questa è una cosa vostra. Sta facendo molto bene, sta crescendo e deve continuare ad evolversi. Umiltà e lavorare sereno”.

Foto: X Como