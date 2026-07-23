Fabregas: “La priorità è la forma fisica e la chimica di squadra”

23/07/2026 | 22:52:34

Il tecnico del Como, Cesc Fabregas ha parlato ai canali ufficiali del club in vista degli incontri amichevoli, in particolare quello di domano contro il Paris FC.

Le sue parole: “Domani faremo un importante passo nel nostro percorso di preparazione. Abbiamo diversi nuovi giocatori e numerosi giovani che stanno crescendo nel nostro settore giovanile, partite come queste sono ottime per dare a loro l’opportunità di capire le nostre idee, l’intensità richiesta e il modo in cui vogliamo giocare. In questo momento, la priorità è quella di trovare la forma fisica, creare chimica e mettere tutti a proprio agio all’interno della squadra. Il Paris FC è una squadra forte e un avversario interessante, per questo motivo il match di domani sarà molto utile”.

Foto: X Como