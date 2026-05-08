Fabregas: “La partita alle 12.30 non mi piace tanto. Perrone? Si è rotto il naso contro il Napoli ma può giocare”

08/05/2026 | 15:34:30

Il tecnico del Como, Cesc Fabregas, ha parlato in conferenza stampa in vista del match di domenica contro l’Hellas Verona. Queste le sue parole:

“Se sentiamo il clima pre mondiale? Si respirava di più il mese scorso durante la sosta, più i ragazzi fanno bene qui, più chance avranno di essere convocati. Jean Butez è rimasto un po’ deluso di non essere stato chiamato la volta scorsa. Van der Brempt era nelle pre-convocazioni, Baturina è andato, ma adesso sono concentrati sul finale di stagione con il Como. La partita con il Verona? La gara delle 12:30 non mi piace tanto. Tre ore prima si mangia. Quando si gioca alle 15 si fa attivazione la mattina, i giocatori fanno stretching, mobilità, due contro due e dopo si mangia e si riposa. Perrone a disposizione? Sì, si è rotto il naso contro il Napoli, si è allenato con la maschera ieri. Si sente bene, ma sicuramente può giocare. Dovrà essere operato dopo”.

Foto: Instagram Como