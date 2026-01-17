Fabregas: “La Lazio? Con Sarri ha un’identità molto chiara. Sarà una partita bellissima da giocare”

17/01/2026 | 14:27:28

Il tecnico del Como, Cesc Fabregas, ha parlato in conferenza stampa in vista del match contro la Lazio. Queste le sue parole:

“Siamo in un momento di gioco molto buono. Non siamo contenti, anche se sono orgoglioso di come abbiamo giocato contro il Milan sette volte campione d’Europa. Se la squadra è calma? La frustrazione che sentono deve diventare energia. Calma. Dobbiamo continuare a giocare il nostro calcio. Se vogliamo cambiare o pensare altro… se l’avessimo vinta, avremmo sentito ‘mamma mia che Como’. Io per primo sono tranquillo, do tranquillità alla squadra. C’è rammarico, ma la frustrazione deve aiutarti a fare una corsa in più e dare qualcosa di più. La Lazio? Sta crescendo. Con Sarri ha un’identità molto chiara, ha due esterni fortissimi. Anche Taylor è forte, abbiamo giocato contro di lui con l’Ajax, lo conosciamo bene. Poi hanno una difesa molto solida e compatta, mi piacciono molto. Sarà una partita bellissima da giocare, con due squadre più o meno con uno stile simile. Un’altra grande partita per noi, ma è la cosa bella”.

Foto: Instagram Como