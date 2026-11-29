Fabregas: “La Juventus oggi ha cambiato molto. Il possesso palla non sarà un vantaggio ma sicuramente un’arma”

29/11/2026 | 20:23:11

Il tecnico del Como, Cesc Fabregas, ha parlato ai microfoni di DAZN a pochi minuti dal match contro la Juventus. Queste le sue parole:

“Se gestire il pallone oggi sarà decisivo? Ci sarà un peso su cui inizierà a dominare la partita col possesso palla, loro sono una squadra molto dominante: ovviamente sono la Juventus e vengono valutati per i risultati. Oggi hanno cambiato tanto, giocano con tre centrali molto forti. Siamo due squadre che vogliono avere la palla, per chi la prende di più non sarà un vantaggio ma sicuramente un’arma”.

Foto: X Como