Fabregas: “La Juventus è il Real Madrid d’Italia: fare una prestazione così mi rende orgoglioso”

21/02/2026 | 18:08:10

Cesc Fabregas, allenatore del Como, ha parlato a Dazn dopo la vittoria contro la Juventus.

Queste le sue parole: “Restare dentro la gara è fondamentale se vuoi vincere questo tipo di partite contro una squadra fortissima, che ha svoltato col nuovo mister. La squadra ha fatto una partita top e una cosa diversa rispetto alle altre partite, che è stato fare il secondo gol. Quando giochi contro questi avversari e non fai il secondo gol ti mangiano, il mio portiere ha fatto solo una parata in tutta la partita e questo vuol dire che i ragazzi hanno fatto una grandissima partita”.

Come si gestisce una partita così importante? “Quando giochi questo tipo di partite ci sono momenti nei quali il giocatore tecnico deve gestire la partita, abbiamo bisogno di gente con coraggio e personalità per trovare le soluzioni che proviamo in settimana. Poi si possono fare scelte diverse in base alla gara, nel calcio di oggi diventa fondamentale perché ci sono 100 partite dentro 90 minuti. I ragazzi sono stati bravi a competere bene, per me la Juventus è il Real Madrid d’Italia: fare una prestazione così mi rende orgoglioso”.

C’è qualcosa di Wenger nella ripartenza del raddoppio? “Wenger è il mio maestro, come un secondo papà per me. Lavorava molto nelle transizioni, nel calcio moderno sono molto importanti e ho imparato tanto da lui”.

La Champions diventa un obiettivo? “Per la Champions non rispondo, mi piacerebbe rispondere tra due o tre anni: un anno e mezzo fa eravamo in Serie B. Dobbiamo restare calmi, continuare a crescere e creare un’identità ancora più forte per vincere più partite possibili”.

Si può vincere anche senza Nico Paz? “L’assenza di Nico Paz è un altro passo avanti, perché lui gioca praticamente sempre, è un giocatore fantastico però la squadra è riuscita a vincere anche senza di lui”.

Foto: sito Juventus