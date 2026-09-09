Fabregas: “La cosa più importante è godersi il viaggio. Siamo lontani dall’essere una squadra di altissimo livello”

09/09/2026 | 18:24:54

Cesc Fabregas presenta la sfida del Como contro il Lipsia ai microfoni di Sky Sport: “L’emozione è più impattante quando sei giovane. Avevo 17 anni al debutto contro il Panathinaikos, ma sarà comunque emozionante domani. Per me la cosa più importante è godersi il viaggio e non pensare a ciò che sarà tra due o tre anni. Stiamo cercando di essere più forti e siamo ancora lontani da essere una squadra preparatissima e ad alti livelli. Ovviamente è una partita speciale, però domani voglio vedere la mia squadra giocare bene a calcio con ciò che abbiamo preparato, giocando con personalità. Ogni settimana Kean farà passi in avanti, è arrivato con voglia e fame di fare le cose. Ha 26 anni, conosce bene la Serie A, è italiano e non sarà un problema di adattamento, deve solo relazionarsi meglio in campo con i suoi compagni”.

Foto: Instagram Fabregas