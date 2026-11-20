Fabregas: “Kean? Starà fuori qualche mese, ha un problema alla gamba destra. Ci siamo spaventati”

20/11/2026 | 15:32:15

Cesc Fabregas ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del Cagliari, partendo dalle condizioni di Kean: “Lui sta bene, è più tranquillo. Abbiamo fatto il trattamento di 2-3 settimane fa a Barcellona. Speriamo che la fessura si sia chiusa di più. Ha sentito qualcosa, si è spaventato tantissimo, è caduto a terra. Anche noi ci siamo spaventati. Poi è arrivata l’ambulanza a prenderlo, pensavamo fosse qualcosa di serio. C’è qualcosa in più, starà fuori qualche mese, non settimane. Ma vogliamo chiudere la situazione definitivamente. Adesso dobbiamo stargli vicino, il problema è alla gamba destra, non alla stessa dell’anno scorso. Dagli esami sapevano che ci fosse qualcosa a sinistra prima. È un problema osseo. Diao torna? No, solo Chalobah. Speriamo per Assane e Addai con la Juventus”.

foto x como