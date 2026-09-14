Fabregas: “Kaiki ci aiuterà molto. Per un allenatore questa è una vittoria importante”

14/09/2026 | 21:21:13

Cesc Fabregas ha parlato a Dazn dopo la vittoria con il Parma: “Questa è una vittoria molto importante per noi e anche per me come allenatore, inizio a capire che tipo di squadra siamo, con tanti cambiamenti e dinamiche nuove. Sanchez è più facile conoscerlo, Kean lo conoscete bene, ma a Kaiki ci aiuterà tantissimo, è un giocatore difensivo, forte, oggi si è visto nel gol concesso che era più stanco ma è uno che va forte. Nico Paz era stanco, Da Cunha anche così come altri, mi è piaciuto come sono entrati i giocatori dalla panchina, se entrano tutti così posso essere più flessibile nelle scelte”.

foto x como