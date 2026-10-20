Fabregas: “Jesus Rodriguez si è fatto male calciando, Chalobah out due settimane, Diao torna dopo la sosta. Kean? Vediamo per sabato”

20/10/2026 | 16:54:39

Cesc Fabregas ha presentato la sfida contro il Manchester United, in programma domani alle 18:45. Le parole dello spagnolo in conferenza stampa.

Sugli infortunati: “Ci sarà un lungo stop per Jesus Rodriguez, oggi ha fatto un tiro in porta a fine allenamento e si è fatto male. Non sembra un infortunio lieve, ma un po’ più grave. Chalobah starà fuori due settimane, quindi perderà quattro partite. Kean vediamo se ce la fa per sabato, Diao torna dopo la sosta”.

Sulla crisi che sta attraversando il Manchester United: “Le crisi nel calcio non esistono, ogni 3 giorni c’è una partita e non c’è tempo per pensare se c’è o no una crisi. Undici contro undici, si prova a vincere. La crisi la inventate voi, noi non la sentiamo perché siamo professionisti che vogliono competere. Non credo a queste cose, sono il Manchester United e hanno grandissimi calciatori. Proveremo a vincere”.

Sullo United: “Una giornata storica, ancora una volta. E’ un momento speciale quello che stiamo vivendo e dobbiamo adattarci bene essendo consapevoli dell’importanza. Lo United è una grandissima squadra, ha grandissimi giocatori, con una storia pazzesca”.

Foto: X Como