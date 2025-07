Fabregas: “Jacobo Ramon dovrebbe arrivare prima del ritiro a Marbella. Cerchiamo altri rinforzi anche in difesa”

22/07/2025 | 16:20:10

Cesc Fabregas ha aggiornato la situazione del mercato e le ambizioni del Como in vista della nuova stagione. Sul possibile arrivo di Jacobo Ramon, il tecnico è fiducioso ma cauto: “Ramon è molto vicino, anche se senza firma definitiva non si può ancora dire fatta. Dovrebbe arrivare prima della prossima settimana, magari prima del ritiro a Marbella.” Fabregas ha confermato che il club è ancora alla ricerca di nuovi innesti, soprattutto in difesa: “Stiamo cercando un altro difensore centrale, perché abbiamo bisogno di quattro centrali. Van der Brempt ha qualità e fisicità per diventare un top, ma serve tempo e lavoro. Vogliamo un profilo fisico per rafforzare la retroguardia.” Riguardo a come alzare ulteriormente il livello della squadra, l’allenatore spiega: “Non c’è una sola cosa, ma una continua ricerca del miglioramento. Analizzo ogni dettaglio, ogni allenamento e cerco sempre di capire dove si può fare meglio. Il mio obiettivo è rendere la squadra sempre più forte, specialmente in fase difensiva dove dobbiamo migliorare rispetto all’anno scorso.” Anche il ruolo del portiere è al centro dell’attenzione, con Fabregas che sottolinea l’importanza della competizione: “Cerco competizione in ogni ruolo. Se non c’è, l’alternativa deve essere pronta a subentrare. Da giocatore sapevo che dovevo guardarmi le spalle, e oggi voglio vedere se questo meccanismo funziona anche qui. Però con una rosa di 30 giocatori non è facile gestire tutto.” Sul fronte portieri, il club ha già operato: “Abbiamo preso un giovane dal Brasile, qui siamo tutti giovani e con grandi margini di crescita.” Fabregas ha parlato anche degli obiettivi stagionali, ponendo la Coppa Italia come traguardo ambizioso: “La Coppa Italia è sicuramente un obiettivo. Ogni volta che entriamo in questa competizione pensiamo a vincere, vogliamo arrivare fino in fondo e sollevare il trofeo. È la nostra mentalità.”

Foto: insta fabregas