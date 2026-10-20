Fabregas: “Io sulla panchina dello United? Non è rispettoso nei confronti di Carrick. Portiere? Si è creata competizione”

20/10/2026 | 17:16:51

Cesc Fabregas analizza in conferenza stampa la sfida contro il Manchester United, in programma domani alle 18:45.

Su Douvikas: “Giocherà”.

Sul dualismo tra Sanchez e Butez in porta: “Il portiere non lo dico. Butez è importantissimo e continuerà a giocare tanto. Ora c’è una competizione con Sanchez che fa alzare il livello a tutti. Alcune volte si vedrà un portiere e magari poi se ne vedrà un altro. Proveremo a dare consistenza a chi sta vivendo un buon momento”.

Su Nico Paz: “Ha un potenziale enorme, quello che mi piace di più di lui sono ambizione e mentalità. Ci sono giocatori con grandissimo talento che non esprimono il loro potenziale per mentalità e voglia di migliorare, Nico è diverso per questo. Sa cosa penso su cosa può migliorare, ci sta lavorando, ci sta provando, ha solo 22 anni”.

Sulle voci che lo vorrebbero sulla panchina dello United: “Non rispondo, perché mi sembra una domanda brutta, senza rispetto per un grandissimo giocatore e allenatore come Carrick”.

Su come approcciare la sfida: “Domani ci metteremo tutti al limite dell’area di rigore, parcheggiamo il pullman. A parte gli scherzi, cercheremo di giocare il nostro calcio. Ci chiediamo sempre ‘Come vuoi perdere?’. Giocando il nostro calcio, rispettando l’avversario”.

Foto: Instagram Fabregas