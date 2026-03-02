Fabregas: “Inter? Vogliamo far bene. Spero che il Sinigaglia sia una piccola Bombonera”

02/03/2026 | 18:56:54

Cesc Fabregas, allenatore del Como, ha parlato ai canali ufficiali del club alla vigilia della gara di Coppa Italia contro l’Inter.

Queste le sue parole: “Sta arrivando un momento importante della stagione, dobbiamo prendere questa partita dandole l’importanza che ha. Spero che il nostro stadio sia una piccola Bombonera, vedremo”.

Qual è il vostro obiettivo oggi? Fabregas parla anche dei traguardi che può raggiungere la sua squadra: “Noi dobbiamo pensare sempre partita per partita perché la stagione è lunga, vedremo quante ne riusciremo a vincere da qui alla fine. L’Inter è la squadra più forte della Serie A ormai da tanti anni, hanno dei grandissimi giocatori. Cercheremo di fare una grande gara, sapendo la loro forza e le loro piccole debolezze, proveremo a far male ai nerazzurri”.

Foto: sito Como