Fabregas: “Inter tra le più forti in Europa su contropiedi e palle inattive. Dobbiamo diventare più cattivi”

08/11/2026 | 20:40:07

Le parole di Fabregas a Dazn: “Non abbiamo iniziato bene, abbiamo sbagliato tanti passaggi, mancava fiducia. Possiamo parlare di tante cose ma bisogna fare i complimenti, sono stati più bravi di noi, questo deve fare capire un’altra volta che sono più forti. Dobbiamo crescere, giocare ogni tre giorni è diverso, oggi non dobbiamo ammazzare nessuno, devo ringraziare i ragazzi, oggi bisogna dare la mano all’Inter e fare i complimenti, dobbiamo continuare e andare avanti. Sono orgoglioso dei miei ragazzi e dobbiamo continuare così. Loro sono una delle migliore squadre in Europa nei contropiedi e su palla inattiva. Fanno tante cose bene, ma queste secondo me risaltano. Hanno fatto 13 falli, alcuni da ammonizione come quelli di Barella ma lo fanno bene, abbiamo fatto 5 falli, in queste partite bisogna essere più cattivi. Ci sono dettagli che fanno capire perché loro sono ad alti livelli da anni, Milla ha un po’ di esperienza, ci dice che siamo una squadra troppo buona, si vede che l’Inter è specialista anche in questo e dà una forza extra”.

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