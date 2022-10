Fabregas: “In Serie B c’è molta qualità. Cosenza? Stasera conta solo vincere”

Intervenuto ai microfoni di Sky Sport prima della partita contro il Cosenza, il centrocampista del Como, Cesc Fabregas, ha così presentato la sfida che aprirà la settima giornata di Serie B: “La cosa più importante di questa sera sono i tre punti. Abbiamo lavorato molto bene in settimana con il nuovo tecnico, credo che tutti abbiano capito molto bene quello che vuole da noi e speriamo sia una bella serata. Longo ha cambiato qualcosa, perché ogni allenatore ha il suo modo di pensare e di fare le cose. Chiaramente siamo a disposizione del mister tutti insieme, questo è ciò che è più importante. In questa categoria c’è molta qualità, non la guardavo molto prima di venire qui, ma nelle ultime settimane ho osservato bene e trovo che ci siano allenatori molto bravi, giocatori forti che potrebbero stare in Serie A. Sicuramente è un campionato molto difficile”.

Foto: Instagram Fabregas