Fabregas: “Il mio pensiero va a Como, fa male al cuore vedere esondare il lago. Doneremo l’incasso con il Sassuolo”

22/09/2025 | 19:18:10

Il tecnico del Como Cesc Fabregas ha dedicato un pensiero alla città intervenendo su Instagram dopo le esondazioni delle scorse ore: “Oggi il mio pensiero va a tutte le persone di Como. Vedere il nostro bellissimo lago esondare e i danni che ha portato fa davvero male al cuore. Como per me non è solo una città, è casa, è famiglia, è comunità. A tutte le persone, famiglie e attività colpite voglio dire che non siete soli. Siamo con voi, e credo nella forza e nell’unione di questa città. Insieme supereremo anche questo momento e torneremo a vedere Como splendere. Il club donerà l’intero incasso della partita di Coppa Italia contro il Sassuolo, in programma mercoledì 24 settembre, per sostenere la comunità locale in questo momento difficile”.

Foto: insta fabregas