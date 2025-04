Fabregas: “Il mio futuro? Sono concentrato soltanto sul Como”

Cesc Fabregas ha parlato in conferenza alla vigilia dell’impegno contro il Torino e ha toccato anche l’argomento relativo al futuro. “Il mio futuro a Como? Preferisco non parlare di questo, sono concentrato soltanto sul mio club e sulla salvezza. Preferisco non dire altro, ma restare concentrato su questo. È iI mio vero obiettivo, il resto non mi interessa. La squadra del futuro? Una parte è già fatta con il mercato di gennaio. Ikoné diventerà un giocatore forte per noi, la conferma dipende anche da lui visto che è in prestito con diritto di riscatto. Ikoné e Strefezza contemporaneamente in campo? Sì, ma senza Paz”. Ricordiamo che non troppi giorni fa il direttore sportivo Ludi ha dato per scontate le conferme di Fabregas e dello stesso Paz nella prossima stagione.

Foto: sito Como