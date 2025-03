Fabregas: “Il Milan? Coraggio e personalità per mettere in pratica il nostro calcio”

Cesc Fabregas ha presentato in conferenza stampa Milan–Como in programma domani alle 18. “Giocheremo sempre con coraggio, serve personalità, soltanto così possiamo mettere in pratica il nostro calcio. L’esperienza si acquisisce stagione per stagione, ai ragazzi ho chiesto idee e personalità. Per la prima volta avremo tutto l’organico al completo, ci sono 26 giocatori che si allenano in gruppo, mi fa piacere perché sono tutti coinvolti. Abbiamo recuperato anche Sergi Roberto, ma è chiaro che non tutti sono pronti per scendere in campo e giocare 90 minuti. A Roma ho visto tanti tifosi entusiasti che hanno perso la voce per sostenerci, domani saranno tantissimi a San Siro e sono felice. Cutrone in questa fase non sta giocando per scelta tecnico-tattica. Abbiamo fatto bene e male, con lui e senza di lui. Cutrone deve lottare per la squadra e per la maglia della sua città. Contro il Venezia mi sembrava una partita in cui fosse meglio attaccare la profondità. Patrick resta per noi un giocatore importantissimo”.

Foto: Instagram Como