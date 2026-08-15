Fabregas: “Il Liverpool è una delle migliori squadre al mondo. Sarà una chance di crescita per noi”

15/08/2026 | 21:31:37

Il tecnico del Como, Cesc Fabregas ha parlato ai canali ufficiali in vista dell’amichevole contro il Liverpool: “Le due amichevoli che giocheremo a Liverpool rappresentano la fine della nostra preparazione prestagionale. Questa sarà un’altra occasione per confrontarci con una delle migliori squadre a livello mondiale e dobbiamo sfruttarla. La nuova stagione comincerà tra una settimana portando con sé nuove sfide, per questo motivo sarà importante essere concentrati al massimo”.

Foto: sito Como