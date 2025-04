Fabregas: “Il lavoro ci sta ripagando. Goldaniga un vero leader”

Cesc Fabregas ha commentato ai microfoni di DAZN l’importante vittoria del Como a Lecce. “Era una partita importantissima anche per noi, non eravamo salvi, dobbiamo crescere a livello di mentalità. Stiamo giocando con tanta gente giovane e che arriva dalla Serie B. Io ci ho sempre creduto fin dall’inizio, quando dicevano tante cose. Adesso il lavoro che abbiamo fatto ci sta ripagando. La crescita di Goldaniga? Dal primo giorno in Serie B è stato un vero leader, ha fatto crescere molto la squadra, ha fatto molto molto bene, mi posso fidare, a qualsiasi età si può sempre imparare ma bisogno a ere intelligenza e carattere per farlo. Il primo gol di Diao tanto importante tra qualità e fisicità, noi lavoriamo tanto per questo. È un piacere allenare questi ragazzi, io sono qua per ricordargli che bisogna stare con i piedi per terra e che c’è tanta strada da fare”.

Foto: Instagram Como