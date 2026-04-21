Fabregas: “Il Como si sta avvicinando alle big. Ora non mandiamo a rotoli la stagione”

21/04/2026 | 23:32:14

Cesc Fabregas ha parlato ai microfoni Mediaset dopo la sconfitta del Como contro l’Inter: “Il piccolo dettaglio a questo livello pesa. Loro hanno fatto dei cambi che hanno fatto la differenza. Qualitativamente abbiamo fatto una grandissima prestazione, ma è mancato qualcosa: non so se per mentalità o freschezza. Possiamo migliorare ancora in tantissime cose. Siamo la terza o quarta squadra in Europa che gioca con più Under 23. Ovvio che sono deluso, posso arrabbiarmi ma questo è parte del percorso. Ho vinto tanto nella mia carriera, ma ho anche perso. Io andrò sempre con il mio messaggio: siamo il Como, stiamo crescendo e piano piano ci stiamo avvicinando. Dobbiamo essere orgogliosi di questa squadra. Arrabbiarmi sarebbe sbagliato, abbiamo fatto una buona prestazione, poi il risultato dà sempre ragione. Dobbiamo stare attenti a non mandare questa stagione a rotoli solo perché siamo tristi. Magari la partita è cambiata dopo il gol del 2-1, ma ricordo anche l’azione di Diao. So dove abbiamo iniziato questo percorso, abbiamo lottato per arrivare in finale di Coppa Italia. So chi siamo, sono sereno perché sapevo che i ragazzi avrebbero fatto una grande prestazione. Manca ancora qualcosa, ma ripeto: lo sapevo, conosco tutti i miei giocatori. Abbiamo giocato contro una squadra di veterani e con questo tipo di giocatori sei ovviamente più vicino a vincere”.

foto x como