Fabregas: “Il Como e la Juve sono allo stesso livello di progetto”

Intervenuto ai microfoni di Sky Sport, il tecnico del Como, Cesc Fabregas, ha così parlato in vista della sfida di venerdì sera contro la Juventus: “La Juventus è una società che è sempre là per vincere. Secondo me siamo allo stesso livello di progetto, nel senso che entrambi vogliamo prendere giocatori giovani da far crescere e creare qualcosa di importante per il futuro”.

Su Motta: “La Juventus ha un allenatore forte. Quando analizzi le sue partite si vede che è un allenatore che ha idee, che analizza le partite, che vuol far male agli avversari col proprio atteggiamento in campo. Ha un’idea di gioco forte, poi se esce bene o no in campo dipende anche dalla qualità dei giocatori. A volte tatticamente va tutto benissimo in partita, poi magari un giocatore fa un cross sballato che finisce al secondo piano di una casa di Como o magari un colpo di testa giusto…”.

Infine, sulla sua crescita nell’ultimo anno: “Io sono cresciuto tanto. Ricordo un anno e mezzo fa chi ero e come parlavo di calcio e come lo faccio adesso. Sono cresciuto incredibilmente. Ho capito anche quello che è la Serie A, un altro mondo e un altro livello. Parlo con tante persone che mi fanno capire tante cose. Per esempio ho parlato con Italiano, mi ha fatto una domanda che mi ha fatto molto riflettere. Io devo migliorare tantissimo ancora”.

