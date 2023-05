Fabregas: “Al Chelsea sembrano undici olive lanciate sul tavolo. La responsabilità è dei giocatori”

A Sky Sport Uk ha parlato Fabregas che ha analizzato il momento pessimo del Chelsea: “Quando ero piccolo, avevo un allenatore che buttava sul tavolo 11 olive, senza tattica. È così che vedo il Chelsea, non posso credere agli errori tattici e tecnici che commettono i giocatori. Abbiamo visto due squadre diverse: una molto ben organizzata e allenata, mentre il Chelsea permetteva tutto. Non siamo abituati a vedere cose del genere: il Chelsea ha schierato un campione del mondo, un finalista del Mondiale, il capitano del Brasile… Ma a volte queste cose non contano. È difficile e mi dispiace per Frank Lampard: oggigiorno la scusa è guardare l’allenatore, non chi gioca. Ma i giocatori hanno responsabilità”.

Foto: Instagram Como