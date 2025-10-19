Fabregas: “I ragazzi che sono entrati hanno fatto bene. Abbiamo avuto tante assenze, ma nel nostro mondo non ci sono alibi”

19/10/2025 | 15:50:23

Il tecnico del Como, Cesc Fabregas, ha parlato in conferenza stampa dopo la vittoria per 2-0 contro la Juventus. Queste le sue parole:

“Se sono soddisfatto? Lo sono ma non solo per il risultato, che è molto importante, ma non l’unica cosa. Penso che i ragazzi che sono entrati abbiano fatto bene, Moreno ha fatto molto bene, Diego Carlos e Kempf anche. Tatticamente abbiamo preparato bene la partita, la Juve faceva fatica. Solo cinque gol presi in sette partite nonostante l’assenza di Ramon? Sì, tante assenze, ma nel nostro mondo non ci sono alibi. Con l’Atalanta dicevano che a loro mancava questo e quell’altro, da noi no perché non mi piace, non è la mia forza l’alibi. Abbiamo giocato contro la Juventus che andrà al Bernabeu dal Real Madrid tra tre giorni. So che mister Tudor è un grande allenatore e poi è nella Juventus, un club immenso, ha detto che sono un esempio. Apprezzo di essere un esempio per lui”.

Foto: Instagram Como