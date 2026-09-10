Fabregas: “I giocatori acquistati non sono cari, si paga pensando al potenziale”

10/09/2026 | 23:37:56

Cesc Fabregas ha parlato a Sky dopo il successo sul Lipsia: “Per me i giocatori acquistati non sono cari: tu paghi pensando al potenziale che hanno e poi gestire con la società cosa fare. Diao ha fatto 21 anni pochi giorni fa, ogni anno saranno migliori e dobbiamo avere pazienza anche se nel calcio oggi non c’è. Perché cambiamo sistema nella ripresa? Per più motivi, dobbiamo saper gestire ogni mini partita dentro la partita. A Napoli faceva un caldo incredibile, era impossibile andare sempre a pressare”.

Foto: insta fabregas