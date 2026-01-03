Fabregas: “Ho visto una crescita in questa squadra. Jesus Rodriguez? È speciale, capisco perché ci fossero squadre di Premier che lo cercavano”

03/01/2026 | 15:27:02

Il tecnico del Como, Cesc Fabregas, ha parlato in conferenza stampa al termine della partita contro l’Udinese. Queste le sue parole:

“Un messaggio alla famiglia di Carlo, è venuto a mancare. Era un grande uomo, una persona incredibile, sempre con il sorriso. Portava tantissimo alla società, alla squadra, a noi. Un grande abbraccio alla sua famiglia e alla sua gente. La vittoria? Bello imparare quando si vince, ma anche capire dove possiamo migliorare. Vedo una crescita in questa squadra, si gioca bene ma alle volte si diventa superficiali. La squadra gode nel difendere, non solo nel pressare alti. A Roma abbiamo detto tanto, che era una sconfitta di duelli, oggi però – come contro il Lecce. Con il 4-4-2 dell’Udinese abbiamo fatto fatica, però alla lunga si vedono i miglioramenti. Il rigore? Alla fine si vede che i rigori fanno vincere punti. Si vince con un rigorino e fa piacere, questi sono punti e sono contento. Jesus Rodriguez? Difficile dire qualcosa, ho visto una partita enorme da parte di tutti. Jesus è speciale, capisco perché ci fossero squadre di Premier League e grandi allenatori che lo cercavano. Ma ho convinto il procuratore a portarlo qua. Dà quello spunto, quella velocità… anche se davanti ha Maldini o Roberto Carlos non gliene frega niente. Poi deve migliorare nel concludere l’azione. I gol arriveranno, magari non adesso, e in fase difensiva continua a crescere”.

