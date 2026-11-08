Fabregas: “Ho cambiato qualcosa in difesa perché oggi eravamo noi che rischiavamo di prendere nove gol”

08/11/2026 | 21:34:51

Le parole di Fabregas in conferenza stampa: “La nostra formazione dipende da quelli che ho a disposizione. Avevamo solo due difensori centrali, nel mio piano devo scegliere quelli che sono al meglio. Abbiamo concesso tante ripartenze per errori nostri e per grande aggressività loro. Quando ho visto che avremmo potuto prendere magari 9 gol noi stavolta, la mia responsabilità era sistemare la fase difensiva. Con Smolcic abbiamo trovato un po’ più di equilibrio, sistemando alcune cosine che prima facevamo molto male. Oggi potremmo parlare di mille cose, ma loro sono stati molto meglio di noi. Sono cose che nel calcio possono succedere in ogni partita”.

foto x como