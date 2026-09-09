Fabregas: “Ho ancora due scelte da fare, simbolo della profondità della rosa. Lipsia grande club, sarà tosta”

09/09/2026 | 17:09:08

Fabregas in conferenza stampa pre Lipsia: “Non mi interessa l’età e nemmeno l’esperienza, chi è più pronto per giocare lo fa. Capisco che domani il tema sarà prima partita in Champions della storia del Como, ma il mio interesse è preparare bene la partita per essere più vicini alla vittoria. Ho ancora due scelte da fare prima della riunione tecnica. Sceglierò chi mi aiuterà di più ad andare all’obiettivo, che è la vittoria. Mi conoscete da due anni e mezzo ormai, a me non interessa l’esperienza. Ieri ti posso far vedere giocatori che hanno fatto 100 partite in Champions e hanno sbagliato. Domani è una partita come le altre, dobbiamo provare a vincere come le altre. Poi capisco le emozioni della città e del club, ma dobbiamo essere bravi a capire che è una partita di calcio. Sono una grande squadra, dobbiamo sfruttarla per crescere. Sono una grande squadra e noi vogliamo essere al top. Vediamo come va, ma c’è fiducia. Il Lipsia è un grande club, l’hanno dimostrato negli anni, creando una cultura, iniziando da zero 20 anni fa. Si possono prendere tantissime idee e hanno fatto bene. Conosco Martin Demichelis e diverse persone del club, sono grandi persone e grandi professionisti. Non sono sorpreso di ciò che hanno costruito. Sarà una gara molto difficile domani”.

Foto: X Como