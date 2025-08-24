Fabregas: “Grande partita, Ramon molto bene. Nico Paz è contentissimo a Como”

24/08/2025 | 20:47:23

Cesc Fabregas ha commentato ai microfoni di Sky la splendida prestazione con vittoria del Como sulla Lazio. “Siamo una squadra aggressiva, vogliamo fare bene, stare organizzati e pressare. Io sono molto esigente. L’anno scorso avevamo sofferto troppo nel finale, per questo abbiamo fatto diversi acquisti. I ragazzi sono giovani, ma abituati a voler vincere e ad avere la giusta mentalità, nel sapere cosa fare con la palla e giocare a calcio. Faranno degli errori, certo, ma credo in loro e che andranno avanti anche nei momenti brutti. Ramon ha giocato bene, è la sua prima stagione da professionista. Abbiamo fatto una grande partita contro una squadra fortissima, la Lazio ch grandissimi giocatori. Quando la mia squadra gioca così, mi fa emozionare. Nico Paz? So che è contentissimo a Como, vuole essere un top player. Si allena sempre sulle punizioni e ha segnato“.

Foto: Instagram Como