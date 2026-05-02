Fabregas: “Giochiamo con serenità. Siamo una squadra giovane con ampi margini di crescita”

02/05/2026 | 17:59:52

Cesc Fabregas, allenatore del Como, ha parlato a Dazn prima della gara contro il Napoli.

Queste le sue parole: “C’è serenità. Siamo una squadra molto giovane, si vede dagli occhi dei ragazzi che è un momento importante della stagione. Vogliamo fare bene e continuare a crescere. Oggi partita importante contro una squadra molto buona”.

Hai studiato qualcosa di diverso? “Oggi dobbiamo avere tantissima fame e voglia di andare a vincere. In queste partite conta più che altro quello”. Douvikas? “Molto contento, giocatore che è cresciuto non tanto nel fare gol ma a livello di interpretazione e movimento. Ha ancora tanto margine, ma è migliorato molto nel giocare quando è pressato. ha già fatto 15 gol in stagione, speriamo che in queste ultime gare ne faccia altri”.

Conte ha detto che lei studia tanto. “Lo facevo come giocatore e provo a farlo come allenatore, non c’è altra strada. Non sono idee mie: vado su altri campi, imparo da altri allenatori e provo ad applicarle. Il calcio che va bene oggi, tra due giorni non conta più. Una pressione che facevo due anni fa in Serie B oggi non la farei più. Dobbiamo essere sempre un passo avanti”.

Foto: Instagram Como