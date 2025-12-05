Fabregas: “Giocheremo le nostre carte e proveremo a vincere. Siamo giovani, dobbiamo imparare ancora tante cose”

05/12/2025 | 15:30:24

Il tecnico del Como, Cesc Fabregas, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del match con l’Inter. Queste le sue parole:

“Non siamo noi la squadra che mette paura all’Inter. Hanno giocato tantissime partite, due finali di Champions League, quindi noi giocheremo la nostra partita, giocheremo le nostre carte e proveremo a vincere. Non vedo un’altra strada, con la consapevolezza però che giocheremo contro una squadra top, molto forte. Poi con tutte le nostre ambizioni per fare il nostro gioco. Quanto si è ridotto il gap dall’ultimo scontro con loro? Poco. Capisco la domanda, ma manteniamo umiltà, piedi per terra. Siamo giovani, dobbiamo imparare ancora tante cose”.

Foto: Instagram Como