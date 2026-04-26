Fabregas: “Felice della vittoria. Champions? Siamo corti, a differenza di Roma, Juve o Napoli”

26/04/2026 | 18:27:16

Cesc Fabregas, allenatore del Como, ha parlato a Sky dopo la vittoria in casa del Genoa.

Queste le sue parole: “Sono molto contento, mi mancava andare a esultare per una vittoria davanti ai nostri tifosi. Abbiamo fatto una grandissima prestazione, la squadra ha giocato bene e dobbiamo continuare così. Ne mancano ancora quattro…”.

Ancora sulla prova del Como: “Abbiamo giocato con qualità. Siamo molto giovani, è naturale che continuiamo a crescere. Dobbiamo continuare così, il calcio è questo: crescita costante. La nostra età media oggi era di 24 anni, un dato bassissimo. Il percorso è ancora molto lungo, vediamo dove possiamo fare”.

Sulla Champions a -2 punti: “Non ne ho mai parlato e non lo farò oggi. Già solo competere con la Juve… Noi veniamo dalla B, 20 mesi fa competevamo contro il Cittadella e ora siamo lì a giocarcela con Roma e Juve”.

Su chi tiferà stasera in Milan-Juve: “Io tifo il calcio. Vedrò la partita da tifoso e che vinca il migliore”.

Sul calendario più facile sulla carta: “Noi ragioniamo di partita in partita, perché dobbiamo cambiare il messaggio adesso? Dobbiamo essere bravi a continuare così e vedremo a fine stagione dove saremo”.

Ancora sulla Champions: “Voi potete parlarne. Noi dobbiamo capire chi siamo, i ragazzi stanno facendo una buona stagione. Per la prima volta abbiamo fatto tre risultati di fila che non volevamo, quindi oggi era importante non prendere gol, giocare bene e vincere. Col Genoa abbiamo concesso pochissimo, questo è grande merito del percorso che stiamo facendo con questi ragazzi”.

Su Diao: “Diao è un calciatore che è mancato tantissimo, rappresenta il tipo di giocatore che vogliamo per il Como: giovane, ma con qualità e ambizione, con voglia di migliorarsi. Siamo pochi, stiamo lottando dall’inizio della stagione con gli stessi, a differenza di Roma, Juve o Napoli che hanno fatto mercato prendendo i vari Malen, Boga e Alisson. Siamo pochi, ma stiamo facendo un buon percorso e non dobbiamo fermarci”.

Foto: sito Como