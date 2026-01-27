Fabregas: “Felice dei ragazzi, mi seguono e migliorano. Morata se lo meritava. Atalanta? Un modello”

27/01/2026 | 23:31:21

Cesc Fabregas, allenatore del Como, ha parlato ai microfoni di Mediaset, dopo la vittoria per 1-3 nella sfida di Coppa Italia contro la Fiorentina.

Queste le sue parole: “Dove vuole arrivare questo Como? “Vogliamo andare partita dopo partita, piano piano e continuare a lavorare mantenendo i piedi per terra. Oggi non abbiamo iniziato bene, dopo molto meglio. A questo livello non si può regalare niente, dobbiamo stare attenti”.

E’ la mentalità la forza che avete? “E’ un grande gruppo di ragazzi giovani, con un po’ di mix di ragazzi più esperti che danno sempre una mano. Nella vita si può sempre migliorare”.

Quanto ti dà soddisfazione allenare i ragazzi che mettono in pratica le tue splendide idee? “Per questo facciamo questo lavoro, quando sei allenatori non ci sono molti momenti per godere del tuo lavoro. Un lavoro molto stressante, ma vedere un gruppo sano e unito e creare un tipo di gioco che i ragazzi provano a farlo fino alla fine ovviamente li ringrazio. Serve sempre grande concentrazione, ma mi regalano questo e c’è sempre voglia di andare a fare meglio”.

Si è visto quanto Morata avesse bisogno di questo gol e anche il gruppo lo voleva. Su Douvikas cosa ci dici? “E’ importante che siamo tutti sul carro, un gol importante per lui e per la squadra. Quando giochiamo tante partite, abbiamo bisogno di tutti e sono contento per lui. Si è vista ancora una volta la forza della squadra. A Douvikas si è girata la caviglia, non sembra grave ma aspettiamo domani”.

Nel weekend l’Atalanta: le piacerebbe che il suo Como facesse come loro? “Gasperini è stato 9/10 anni all’Atalanta, io sono qua da due anni e mezzo come allenatore e uno come giocatore e siamo partiti dalla Serie B con un tipo di giocatori. Adesso abbiamo costruito piano piano un altro tipo di squadra e nell’ultimo anno abbiamo spinto di più per portare il nostro tipo di gioco e per questo parlo sempre di crescita. La strada è lunga, ma ovviamente l’Atalanta è un modello e noi impariamo tantissimo: sono un esempio chiarissimo di come si fanno le cose. Domani vedremo la loro partita in Champions: hanno sei giocatori da Champions per le tre posizioni in attacco. Palladino è molto bravo e gioca un calcio che mi diverte molto”.

Foto: sito Como