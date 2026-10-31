Fabregas fa il punto sugli infortuni: “Liberali torna, su Diao vediamo”

31/10/2026 | 16:31:37

Cesc Fabregas presenta Como-Venezia, gara valida per la decima giornata di Serie A, in programma domani 1 novembre alle 12:30. Il tecnico spagnolo ha fatto il punto sulle condizioni della squadra e sulle difficoltà legate a un calendario sempre più fitto. Tra le notizie positive c’è il ritorno di Mattia Liberali, mentre resta da monitorare la situazione di Assane Diao. Tiene banco anche il tema Moise Kean, che dovrà rimanere lontano dal campo per diverse settimane. Fabregas ha innanzitutto analizzato la gestione del gruppo e l’importanza del lavoro svolto negli ultimi anni: “Mi piacerebbe pensare che tutto quello che abbiamo costruito negli ultimi tre anni, il messaggio, la maniera di lavorare, di parlare e di trasmettere le cose, aiuti i ragazzi a gestire queste situazioni. Abbiamo una squadra molto unita. Tutti si sentono importanti e sanno che l’opportunità arriva”. L’allenatore ha poi allargato il discorso ai cambiamenti del calcio moderno e all’aumento degli infortuni: “Le squadre che giocano in Europa vivono sempre una stagione diversa: ci sono più partite, più viaggi e meno tempo. Oggi è impossibile prevedere tutto. È cambiata l’intensità del calcio, la velocità della palla, il fisico dei giocatori. Va tutto molto più veloce. Questo significa più infortuni, più rotazioni e quindi meno continuità e meno relazioni tra i giocatori”. Sul possibile riposo di Tasos Douvikas, chiamato a sostenere il peso dell’attacco anche in assenza di Kean, Fabregas ha lasciato aperte diverse possibilità: “Può essere domani, può essere mercoledì, può essere domenica. Anche con la Nazionale non gioca tantissimo e magari potrà riposare lì. Vedremo”. Aggiornamenti anche su Assane Diao, il cui recupero procede senza forzature: “Vediamo, piano piano. In questo momento non si sta ancora allenando con noi, lavora un po’ da solo. Le cose cambiano molto velocemente, vedremo come andrà, ma oggi non contiamo su di lui. Comunque sta andando bene”.

foto: sito Como