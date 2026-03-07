Fabregas: “E’ stata la partita più difficile della stagione. Non siamo ancora al livello delle prime”

07/03/2026 | 17:32:50

Il tecnico del Como Cesc Fabregas ha parlato ai microfoni di DAZN dopo la vittoria di Cagliari: “A tratti oggi è stata la partita più difficile della stagione, loro volevano farci male in contropiede, hanno tenuto l’erba alta del campo e noi abbiamo preparato la partita utilizzando le loro stesse armi. Quarto posto? Non siamo al livello delle prime e lo dice anche la classifica”.

foto facebook como