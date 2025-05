Fabregas è l’allenatore del mese di aprile

09/05/2025 | 16:56:11

Il premio Philadelphia Coach Of The Month di aprile è stato assegnato all’allenatore del Como Cesc Fabregas. La consegna del trofeo avverrà nel pre-partita di Como-Cagliari, in programma sabato 10 maggio 2025 alle ore 15.00 allo stadio “Giuseppe Sinigaglia” di Como. L’Amministratore Delegato della Lega Serie A, Luigi De Siervo ha commentato il grande rendimento del tecnico dei lombardi: “Quattro successi in altrettante partite, un traguardo raggiunto dal Club lariano in Serie A una sola volta, nel 1952”.

FOTO: Instagram Como