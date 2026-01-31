Fabregas: “Douvikas è a disposizione. Mercato? È fatta per Cuenca ma non arriva subito”

31/01/2026 | 15:19:23

Il tecnico del Como, Cesc Fabregas, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del match contro l’Atalanta. Queste le sue parole:

“Douvikas? Sta bene, è a disposizione, si è allenato oggi, tutto a posto. Il bilancio fino a oggi? Sono soddisfatto dell’atteggiamento dei ragazzi in questo mese di gennaio. Non siamo abituati a fare un periodo del genere, con partite così ravvicinata. Ma sono contento della positività trasmessa, dell’importanza delle partite compresa. E abbiamo usato tutti i giocatori disponibili. Chi entra ha fatto sempre bene, hanno rispettato il compagno, sono molto soddisfatto di questo. Però domani serve una spinta in più, un po’ più di benzina per vincere questa partita. Se abbiamo colmato il gap con le big? Andiamo di partita in partita, non pensiamo a Napoli, Fiorentina, Juventus. Arriveranno ma è importante domani, fare una bella prestazione contro l’Atalanta. Quell’energia da mettere in campo contro una squadra fortissima, nella top 3. Se non gioca Raspadori, gioca Lookman o Samardzic, Zalewski… giocatori importantissimi. Un’altra sfida per noi. Se vogliono, possono cambiare 11 giocatori e magari sono ancora più forti. Dobbiamo stare al 100% per fare punti contro questo tipo di squadre. Mercato? Per uno non è ancora chiuso, ma so che sta andando bene. Cuenca è fatto ma non arriva subito”.

Foto: Instagram Como