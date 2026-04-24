Fabregas: “Dopo l’Inter è stata la notte che ho dormito meglio. Nessun rimpianto. Sergi Roberto out con il Genoa”

24/04/2026 | 18:50:42

Cesc Fabregas, allenatore del Como, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della partita contro il Genoa.

Queste le sue parole: “Sensazioni post Inter? “Io mi lascio andare per l’emozione da come va la partita. È la sera dove ho dormito meglio, devo dire la verità. Magari mi criticheranno, però abbiamo giocato come sentivo: la prestazione è stata sotto gli occhi di tutti, la gente che vuole capire le cose e che capisce di calcio lo sa. Io dopo il Sassuolo non ho dormito bene, però abbiamo dimostrato che possiamo mettere in difficoltà l’Inter fino all’ultimo minuto in doppia partita, che è la cosa più importante. Puoi giocare bene una partita con il Barcellona o con il Real Madrid e quella dopo di fanno 5-0, noi abbiamo giocato la doppia partita lottando fino all’ultimo minuto per fare il 3-3. I ragazzi mi hanno dato un’altra volta tutto”.

L’allenatore spagnolo ha poi fatto il punto sulle condizioni della squadra in vista dell’impegno con il Genoa: “È stato un peccato l’altro giorno, perché eravamo molto corti in panchina. Ci hanno fatto male gli ultimi 15 minuti di Sassuolo, Vojvoda sta migliorando e speriamo ci sarà per il Napoli. Sergi Roberto si è fatto un po’ di male al polpaccio nel primo tempo con l’Inter, speriamo che possa ritornare anche lui per il Napoli. Diao non poteva giocare più di 20 minuti contro l’Inter per un affaticamento muscolare, però oggi sta bene. Addai è fuori ovviamente, Ramon ha giocato così così, però piano piano sta migliorando”.

Foto: sito Como